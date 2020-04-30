Об этом он сказал в интервью #Буквам.

“По экспресс-тестам надо понимать, что они не несут реального значения, а также вводят в заблуждение. Их вообще не надо делать. Положительный результат экспресс-теста не очень помогает, как и отрицательный. Экспресс-тест с большой погрешностью дает информацию о том, есть ли в организме антитела, которые появились в результате реакции нашей иммунной системы на новый коронавирус. Однако эти антитела появляются только через несколько дней после того, как вирус попал к нам. Отрицательный результат не свидетельствует о том, что вы не заболели и что вы не заражаете вирусом других (даже не имея симптомов). Экспресс-тестирование имеет значительный процент ложных результатов”, – объяснил Линчевский.

Поэтому, по его словам, о тестировании можно говорить только в аспекте ПЦР-тестирования.

Что касается уровня подготовки к COVID-19, врач считает, что откровенный просчет власти состоит в том, что сначала объявили о закрытии границ, а после этого людей тысячами запускали в страну без надлежащей, взвешенной системы инфекционной безопасности. Вирус таким образом попал в страну.

“Важно также, что те десятки тысяч человек, которые первыми волнами возвращались из-за границы, не проходили адекватного обследования. Измерение температуры на границе – это все абсурд: ВОЗ уже давно отказалась от массового мониторинга температуры, ведь эффективность этого метода ограничена. Адекватного контроля самоизоляции также нет. Это реально ошибка”, – добавил он.