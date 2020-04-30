В Украине за предыдущие сутки провели рекордное количество лабораторных исследований образцов на наличие коронавируса COVID-19.

Об этом сообщил сегодня на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов.

“Обращаю внимание, что за предыдущие сутки осуществлено рекордное количество исследований методом ПЦР (полимеразной цепной реакции, – ред.) – 7315. Наша цель – делать как можно больше тестирований, чтобы контролировать и побороть коронавирусную болезнь”, – отметил он.

В итоге за сутки подтвердили 540 новых случаев заболевания, среди которых 45 детей и 87 медиков.

Степанов также проинформировал, что на следующем заседании Кабинета Министров будет рассматриваться вопрос повышения зарплат работникам лабораторий.

“На следующем заседании Правительства будет принято постановление о выделении средств, которые пойдут на повышение зарплат вирусологам, лаборантам, всем врачам и медицинским работникам, которые не вошли в пакет COVID-19, работая в стационарах и других учреждениях экстренной медицинской помощи”, – заявил глава МОЗ.

(На видео – с 2:45)

Ранее Степанов заявлял, что в Украине в ближайшее время планируется увеличить количество ПЦР-тестирований до 8-10 тысяч в сутки. Кроме того, МОЗ рассматривает возможность массового ИФА-тестирования (на наличие антител в крови человека, переболевшего COVID-19).