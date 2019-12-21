Об этом заявил в интервью агентству “Укринформ” бывший постоянный представитель Украины при ООН, новоназначенный посол в США Владимир Ельченко.

Он объяснил, что Россия “имеет огромное влияние в ООН как постоянный член Совета Безопасности”. Ряд стран, обычно голосующих с россиянами в унисон, зависимы от РФ.

“Кто-то ее уважает, а кто-то откровенно боится. Большинство из тех 22-23 стран, которые голосуют в унисон с Россией против наших резолюций, на 100 процентов зависят от нее. Либо от поставок оружия, либо от списания каких-то долгов, либо от российских вливаний, без которых экономика не будет работать. Это Никарагуа, Куба, Венесуэла в Латинской Америке. Бурунди, Судан – в Африке. Мьянма, Камбоджа – в Азии”, – рассказал дипломат.

Ельченко отметил, что Россия также оказывает скрытое влияние на работу ООН. По его словам, около половины сотрудников РФ в ООН могут быть агентами ФСБ.

“Кроме того, Россия влияет на работу ООН скрыто – через свои кадры. В секретариате Организации Объединенных Наций работают две-три сотни россиян. Думаю, половина из них – это агентура ФСБ, явная или открытая. Так сложилось еще с советских времен, когда каждый второй работник из СССР был “подписан”, как тогда говорили, или был прямым агентом. Сейчас российские кадры работают на спецслужбы России или, в более мягком варианте – на постпредство РФ. Я вообще считаю, что это агентурная сеть, созданная в рамках ООН”, – подчеркнул Ельченко.

Дипломат уточнил, что влияние России в ООН в данный момент “значительно больше”, чем Украины и “десятков других стран”.

“Время от времени мы видим информацию о том, что какого-то сотрудника ООН из России американские спецслужбы попросили уехать домой. То есть иногда их отлавливают. И такая ситуация мало изменилась со времен СССР”, – рассказал он.