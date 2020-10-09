Об этом сообщили на странице SpaceX в Twitter.
“Starman, которого в последний раз видели, когда он покидал орбиту Земли, впервые сблизился с Марсом – расстояние составило 0,05 астрономических единиц или менее 5 миллионов миль (около 8 миллионов километров) от Красной планеты”, – сказано в сообщении.
Starman, last seen leaving Earth, made its first close approach with Mars today—within 0.05 astronomical units, or under 5 million miles, of the Red Planet pic.twitter.com/gV8barFTm7
— SpaceX (@SpaceX) October 7, 2020
Отслеживание полета Tesla Roadster показало, что период его орбиты относительно Солнца составил 557 земных дней.
Автомобиль уже преодолел в космосе около 2,1 миллиарда километров.
- Компания Илона Маска SpaceX запланировала на 1 и 2 октября запуск 60 интернет-спутников системы Starlink, а также – военного GPS-спутника третьего поколения.