“Starman, которого в последний раз видели, когда он покидал орбиту Земли, впервые сблизился с Марсом – расстояние составило 0,05 астрономических единиц или менее 5 миллионов миль (около 8 миллионов километров) от Красной планеты”, – сказано в сообщении.

Starman, last seen leaving Earth, made its first close approach with Mars today—within 0.05 astronomical units, or under 5 million miles, of the Red Planet pic.twitter.com/gV8barFTm7

— SpaceX (@SpaceX) October 7, 2020