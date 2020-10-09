Об этом сообщили на странице SpaceX в Twitter.

“Starman, которого в последний раз видели, когда он покидал орбиту Земли, впервые сблизился с Марсом – расстояние составило 0,05 астрономических единиц или менее 5 миллионов миль (около 8 миллионов километров) от Красной планеты”, – сказано в сообщении.

Отслеживание полета Tesla Roadster показало, что период его орбиты относительно Солнца составил 557 земных дней.

Автомобиль уже преодолел в космосе около 2,1 миллиарда километров.

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