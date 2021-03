Об этом в Twitter заявил глава компании Илон Маск.

“Теперь вы можете покупать Tesla за биткоины”, – говорится в сообщении.

Маск отметил, что Tesla не будет конвертировать в фиатную валюту биткоины, полученные в качестве оплаты.

Пока такая возможность доступна лишь на территории США. Но, по словам главы Tesla, оплата биткоинами в других странах станет доступна до конца этого года.

Tesla is using only internal & open source software & operates Bitcoin nodes directly.

Bitcoin paid to Tesla will be retained as Bitcoin, not converted to fiat currency.

— Elon Musk (@elonmusk) March 24, 2021