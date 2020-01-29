27 января в Facebook появился официальный блог первой леди Украины Елены Зеленской, который мгновенно привлек всеобщее внимание пользователей и они буквально завалили первый пост комментариями.

#Буквы собрали самое интересное.

Елена Зеленская сообщила подписчикам, что теперь будет делать информативные публикации и писать лонгриды в соцсети Facebook, а Instagram останется только для эмоций.

“Добро пожаловать на мою Facebook-страницу! Все о наших с командой инициативах, проектах, планах и ходе их реализации, мерах, визитах, рабочих встречах – здесь. А также – впечатления, ощущения, мысли. Спасибо, что вы со мной!” – написала Елена Зеленская.

Стоит отметить, что менее чем за два дня под публикацией пользователи соцсети оставили почти 4 тыс. комментариев и основная масса их была не в пользу Елены Зеленской и ее супруга – президента Украины.

Некоторые пользователи заходили на страницу именно для того, чтобы почитать сами комментарии:

Комменты огонь. Это не Оман, и близко.

Это суровая народная любовь.

А мы ведь только начали.

Другие решили воспользоваться случаем и спросить, что сейчас с апартаментами Елены в аннексированном Крыму:

Налоги с этого пентхауса, который оформлен по законам страны-агрессора и оккупанта – России, Зеленский платят в бюджет России, и они идут на убийство украинских солдат на востоке Украины, и поддержку оккупации Крыма.

…И это, не считая кипрских офшоров и бизнеса в Рашке … Мы помним все, ополченочка ты наша.

Были и те, кто просил первую леди посодействовать решению проблем пенсионеров, а то “у людей настроение на грани срыва”.

Но на каждый подобный комментарий люди отвечали откровенным стебом:

В комментариях вспомнили Юлию Мендель – пресс-секретаря Зеленского.

Не доверяйте, пожалуйста, Мендель писать посты для этой страницы … Неужели нет нормального человека, который способен выражать мысли на официальных страницах?…

… и ответ:

Пользователи рассказали, что такой “народной любви” не было даже у Януковича с его супругой:

Вспомнили в комментариях шутки “Квартала” о событиях на Евромайдане, когда “беркутовцы” избивали и убивали митингующих…

… а также то, как Елена Зеленская сделала репост публикации российского пропагандистского телеканала, в которой граждан Украины призывали присылать данные о передвижении украинских войск, обещая за это награду:

И еще немного комментариев:

Очень много комментариев относительно стиля Елены Зеленской:

Но это еще не все, украинцы продолжают писать все новые комментарии, а кто-то побаивается, что новая страница первой леди “долго не протянет”:

При этом изредка попадались комментарии в поддержку Елены и ее мужа: