Поздравление он опубликовал на своей странице в Facebook.

“Сердечно поздравляю наших братьев и сестер во Христе из других Поместных Православных Церквей, Экзарха Вселенского Патриарха в Украине, христиан латинского обряда и всех, кто сегодня празднует радостное событие для всего человечества – Рождество нашего Спасителя! В этот день вместе с вами мы испытываем счастье, единение в любви и добре, которым является для нас Всемилостивый Господь. Желаем, чтобы любящий небесный отец одарил вас всеми ласками и благословлял все добрые намерения”, – говорится в сообщении.

Епифаний отметил, что более двух тысячелетий прошло от Рождества Христова, и это время сопровождался различными вызовами и испытаниями. Но несмотря на все, мы видим, что пришествие Сына Божия в мир дает возможность людям измениться к лучшему.

“Событие Рождества Христова объединяет всех нас в мире и согласии друг с другом. В молитве выражаем благодарность Богу за его щедроты. Просим у создателя исцелить наши раны и дарить духовное воодушевление. С надеждой на Господа верим в лучшее будущее с его помощью. Счастливого Рождества Христова!” – подчеркнул предстоятель ПЦУ.