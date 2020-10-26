Об этом сообщает Daily Sabah.

“В западных странах становится все труднее быть мусульманином и вести исламский образ жизни”, – сказал президент Турции.

Отметив, что Турция рассматривает исламофобии как вопрос национальной безопасности и действует соответственно, Эрдоган призвал Европейский Союз принять меры против этого “преступления на почве ненависти”.

“Я считаю, что институты ЕС несут большую ответственность в борьбе с исламофобией. Европейский совет больше не может игнорировать исламофобии”, – сказал он.

“Европейские политики должны призвать Макрона, который ведет антимусульманскую ненависть на континенте, прекратить свою политику”, – продолжил он.