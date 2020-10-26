Об этом сообщает Daily Sabah.
“В западных странах становится все труднее быть мусульманином и вести исламский образ жизни”, – сказал президент Турции.
Отметив, что Турция рассматривает исламофобии как вопрос национальной безопасности и действует соответственно, Эрдоган призвал Европейский Союз принять меры против этого “преступления на почве ненависти”.
“Я считаю, что институты ЕС несут большую ответственность в борьбе с исламофобией. Европейский совет больше не может игнорировать исламофобии”, – сказал он.
“Европейские политики должны призвать Макрона, который ведет антимусульманскую ненависть на континенте, прекратить свою политику”, – продолжил он.
- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что президенту Франции Эммануэлю Макрону нужно проверить свое психическое здоровье. Эти слова прозвучали в ответ на недавние заявления Макрона в защиту светского государства и обещания бороться с радикальным исламом. Франция, отреагировав на слова Эрдогана, решила отозвать своего посла в Турции.