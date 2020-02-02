Об этом он проинформировал в интервью YouTube-каналу “KRYM – критическое мышление”.
“Крым – это Украина. Безусловно, мы будем использовать все инструменты, в первую очередь дипломатические… Сегодня я был бы нечестным с вами, если бы сказал, что я знаю стопроцентный выход и решение этой ситуации”, – отметил Ермак.
Помощник Зеленского добавил, что власти не прекратят заниматься вопросом полуострова, пока он не будет возвращен в состав Украины.
“Но для нас Крым – это Украина. И мы не остановимся никогда, чтобы вернуть эту территорию Украине”, – подчеркнул он.
(На видео – с 45:35)
- 31 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на более активное участие США в процессе мирного урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе и возвращении Крыма.