Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заверил, что для возвращения незаконно аннексированного Крыма будут использоваться все возможные инструменты.

Об этом он проинформировал в интервью YouTube-каналу “KRYM – критическое мышление”.

“Крым – это Украина. Безусловно, мы будем использовать все инструменты, в первую очередь дипломатические… Сегодня я был бы нечестным с вами, если бы сказал, что я знаю стопроцентный выход и решение этой ситуации”, – отметил Ермак.

Помощник Зеленского добавил, что власти не прекратят заниматься вопросом полуострова, пока он не будет возвращен в состав Украины.

“Но для нас Крым – это Украина. И мы не остановимся никогда, чтобы вернуть эту территорию Украине”, – подчеркнул он.

(На видео – с 45:35)