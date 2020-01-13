ЕС предоставит Украине поддержку в развитии «зеленой» энергетики

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины.
В понедельник, 13 января, в рамках десятой Ассамблеи IRENA украинская делегация во главе с Министром энергетики и защиты окружающей среды Алексеем Оржель встретилась с еврокомиссаром по вопросам энергетики Кадри Симсон.
Алексей Оржель поблагодарил Кадри Симсон за поддержку в трехсторонних газовых переговорах о транзите российского газа. В свою очередь еврокомиссар отметила, что теперь Украина сможет при поддержке ЕС сфокусироваться на развитии возобновляемых источников энергии.
“После переговоров по транзиту газа, Украина может cфокусироваться на энергии будущего, развитии возобновляемой энергетики и энергоэффективности. ЕС предоставит свою поддержку”, — отметила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон.
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