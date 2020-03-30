Европейская комиссия приняла решение выделить 80 миллионов евро для поддержки Украины в борьбе с пандемией коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба представительства ЕС в Украине.

“Украина, которая продолжает страдать от актов агрессии на востоке страны и незаконной аннексии Крыма и Севастополя Российской Федерацией, также испытала негативное влияние пандемии во всех сферах жизнедеятельности”, – сказано в сообщении.

Уточняется, что первый пакет поддержки составляет около 80 миллионов евро.

В целом же в Европейской комиссии направят 140 миллионов евро для Украины, Молдовы, Грузии, Беларуси, Азербайджана и Армении.

“Мы помогаем Украине в эти чрезвычайно тяжелые времена. Благодаря этому пакету поддержки мы стремимся спасти жизни и укрепить устойчивость общества. Мы поддерживаем реагирование Украины на резкий рост потребностей в области здравоохранения и социальной помощи, а также необходимости защиты бизнеса и рабочих мест. Мы знаем, что нам нужно быстро и эффективно действовать для усиления государственных и общественных действий”, – сказал комиссар ЕС по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Оливер Вархейи.

При этом сообщается, что пакет помощи предназначен для закупки Украиной необходимого медицинского оборудования.

“Мы уделяем особое внимание восточным регионам Украины, страдающим от конфликта, где партнеры по оказанию гуманитарной помощи и поддержки раннего восстановления обеспечивают реагирование на чрезвычайную ситуацию, связанную с коронавирусом. Здесь наша помощь предусматривает приобретение средств индивидуальной защиты для врачей и дезинфицирующих средств, а также поддержку волонтеров, которые доставляют еду и лекарства пожилым людям”, – подчеркнули в ЕС.