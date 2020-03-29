Об этом сообщает пресс-служба Министерства охраны здоровья Украины.
Коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область – 22 случая;
- Волынская область – 2 случая;
- Днепропетровская область – 6 случаев;
- Донецкая область – 2 случая;
- ️Житомирская область – 5 (1 летальный) случаев;
- Закарпатская область – 1 случай;
- Запорожская область – 11 случаев;
- Ивано-Франковская область – 41 (3 летальных) случай;
- Кировоградская область – 4 случая;
- Киев – 82 случая;
- Киевская область – 45 случаев;
- Львовская область – 5 случаев;
- Луганская область – 2 случая;
- Одесская область – 8 случаев;
- Полтавская область – 1 случай;
- Ровенская область – 9 случаев (2 летальных)
- Сумская область – 6 случаев (1 летальный)
- Тернопольская область – 57 случаев (1 летальный)
- Харьковская область – 1 случай;
- Херсонская область – 1 случай;
- Хмельницкая область – 1 случай
- Черновицкая область – 59 (1 летальный 5 выздоровления) случаев;
- Черкасская область – 46 случаев;
- Черниговская область – 1 случай.
Всего с начала 2020 года поступило 1966 сообщений о подозрении на COVID-19.
Данные с временно оккупированных территорий Крыма, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
- В мире число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 достигло почти 665 тысяч человек.
- По состоянию на вечер субботы, 28 марта, в Украине коронавирусом заразились уже 356 человек. За сутки было выявлено 46 новых случаев.