Об этом сообщает пресс-служба Министерства охраны здоровья Украины.

Коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область – 22 случая;
  • Волынская область – 2 случая;
  • Днепропетровская область – 6 случаев;
  • Донецкая область – 2 случая;
  • ️Житомирская область – 5 (1 летальный) случаев;
  • Закарпатская область – 1 случай;
  • Запорожская область – 11 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 41 (3 летальных) случай;
  • Кировоградская область – 4 случая;
  • Киев – 82 случая;
  • Киевская область – 45 случаев;
  • Львовская область – 5 случаев;
  • Луганская область – 2 случая;
  • Одесская область – 8 случаев;
  • Полтавская область – 1 случай;
  • Ровенская область – 9 случаев (2 летальных)
  • Сумская область – 6 случаев (1 летальный)
  • Тернопольская область – 57 случаев (1 летальный)
  • Харьковская область – 1 случай;
  • Херсонская область – 1 случай;
  • Хмельницкая область – 1 случай
  • Черновицкая область – 59 (1 летальный 5 выздоровления) случаев;
  • Черкасская область – 46 случаев;
  • Черниговская область – 1 случай.

Всего с начала 2020 года поступило 1966 сообщений о подозрении на COVID-19.

Данные с временно оккупированных территорий Крыма, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.