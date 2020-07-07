Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
Работу пунктов пропуска возобновили в связи с распоряжением правительства от 17 июня.
Пограничники отметили, что пока пересечь границу могут только те граждане, у которых есть соответствующее разрешение.
На данный момент доступен пропуск в таких пунктах украинско-белорусской границы:
- “Новые Яриловичи” (Черниговская область, Репкинский район);
- “Выступовичи” (Житомирская область, Овручский район );
- “Доманово” (Волынская область, Ратновский район);
- “Славутич” (Черниговская область, Черниговский район).
Также возобновлен пропуск пешеходов в нескольких пунктах на границе с РФ:
- “Меловое” (Луганская область, Меловской район);
- “Гоптовка” (Харьковская область, Дергачевский район);
- “Бачевск” (Сумская область, Глуховский район);
- “Юнаковка” (Сумская область, Сумской район).
И один пункт на границе с РФ и Беларусью:
- “Сеньковка” (Черниговская область, Городнянский район).
- Ранее сообщалось, что 17 июня Кабинет Министров на заседании восстановил пешеходное сообщение в пунктах пропуска на границе с Россией и Беларусью.
- Также 20 июня Украина открыла все пункты пропуска на границе со странами Европейского Союза и Молдовой.