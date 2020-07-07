Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Работу пунктов пропуска возобновили в связи с распоряжением правительства от 17 июня.

Пограничники отметили, что пока пересечь границу могут только те граждане, у которых есть соответствующее разрешение.

На данный момент доступен пропуск в таких пунктах украинско-белорусской границы:

  • “Новые Яриловичи” (Черниговская область, Репкинский район);
  • “Выступовичи” (Житомирская область, Овручский район );
  • “Доманово” (Волынская область, Ратновский район);
  • “Славутич” (Черниговская область, Черниговский район).

Также возобновлен пропуск пешеходов в нескольких пунктах на границе с РФ:

  • “Меловое” (Луганская область, Меловской район);
  • “Гоптовка” (Харьковская область, Дергачевский район);
  • “Бачевск” (Сумская область, Глуховский район);
  • “Юнаковка” (Сумская область, Сумской район).

И один пункт на границе с РФ и Беларусью:

  • “Сеньковка” (Черниговская область, Городнянский район).