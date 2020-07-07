В пунктах "Дольск" (Волынская область) и "Вильча" (Киевская область) на украинско-белорусской границе возобновили пропуск пешеходов, а также пассажирского и грузового транспорта.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Работу пунктов пропуска возобновили в связи с распоряжением правительства от 17 июня.

Пограничники отметили, что пока пересечь границу могут только те граждане, у которых есть соответствующее разрешение.

На данный момент доступен пропуск в таких пунктах украинско-белорусской границы:

“Новые Яриловичи” (Черниговская область, Репкинский район);

“Выступовичи” (Житомирская область, Овручский район );

“Доманово” (Волынская область, Ратновский район);

“Славутич” (Черниговская область, Черниговский район).

Также возобновлен пропуск пешеходов в нескольких пунктах на границе с РФ:

“Меловое” (Луганская область, Меловской район);

“Гоптовка” (Харьковская область, Дергачевский район);

“Бачевск” (Сумская область, Глуховский район);

“Юнаковка” (Сумская область, Сумской район).

И один пункт на границе с РФ и Беларусью:

“Сеньковка” (Черниговская область, Городнянский район).