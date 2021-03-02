Украина и Израиль договорились о специальном авиарейсе Киев - Тель-Авив - Киев для возвращения граждан домой. Самолет авиакомпании МАУ вылетит из Тель-Авива 4 марта в 5:30 утра.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Поскольку этот рейс не является регулярным, то приобрести билеты на него нельзя на сайте МАУ. Билет можно приобрести по ссылке: https://bit.ly/2PmyIHn. Для того, чтобы выехать из Израиля не надо никаких разрешений.

Что нужно сделать, чтобы попасть на рейс:

Купить билет.

За 24 часа до вылета пассажиры должны подать онлайн-декларацию о состоянии здоровья по ссылке https://www.gov.il/…/request-depart-from-israel-covid19

Пассажир должен иметь при себе негативный ПЦР тест, сделанный не более чем за 72 часов до вылета. Если пассажир переболел COVID-19 или вакцинировался (при себе необходимо иметь подтверждающий документ), такое требование не применяется.

Вы также можете пройти температурный скрининг в терминале и следовать указаниям представителей компетентных органов аэропорта.

Подробная информация о правилах пребывания в терминале аэропорта Бен Гурион по ссылке https://www.gov.il/…/Guides/flying-to-israel-guidlines…

Напомним, в конце февраля в МИД анонсировали специальный авиарейс для возвращения украинцев из Израиля. Однако сначала не знали, когда он состоится.