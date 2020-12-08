Эверест «вырос» почти на метр

Об этом сообщает британская телерадиокомпания ВВС.
В частности, Эверест “вырос“ на 86 см и теперь, согласно исследованию министерств иностранных дел и служб по вопросам геодезии Китая и Непала, его высота составляет 8848,86 м.
Споры о реальной высоте Эвереста ведутся давно. Китайские власти ранее заявляли, что его следует измерять по высоте скалы, в то время как власти Непала утверждали, что снег на вершине горы также должен быть учтен.
Предыдущие официальные измерения в Китае в 8 844,43 метра делали гору на четыре метра ниже, чем в Непале, поскольку там считали, что высота Эвереста составляет 8 848 м.
Некоторые геологи предположили, что сильное землетрясение в 2015 году могло повлиять на высоту Эвереста. Землетрясение магнитудой 7,8 унесло жизни около 9000 человек в Непале и вызвало лавину, которая засыпала часть базового лагеря на горе.
Считается, что землетрясение могло вызвать сокращение снежной шапки Эвереста. Ученые обнаружили, что некоторые гималайские вершины, такие как Лангтанг, после землетрясения уменьшились в высоте примерно на метр.
Другие эксперты утверждали, что гора Эверест, как и другие, могла со временем расти из-за движущихся тектонических плит, на которых она расположена.
- 13 марта власти Непала приняли решение отменить все экспедиции на гору Эверест до конца сезона скалолазания в связи с пандемией коронавируса.