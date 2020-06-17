Об этом сообщается на сайте организации.
Сборная Украины в рамках группы С сыграет с 13 по 21 июня 2021 года. Известно, что соперниками команды Андрея Шевченко станут Нидерланды и Австрия, а третий оппонент по групповому этапу определится по итогам стыковых матчей.
График матчей сборной Украины на Евро-2020:
13.06.2021 (воскресенье)
Австрия – победитель плей-офф (Будапешт, 19:00)
Голландия – Украина (Амстердам, 22:00)
17.06.2021 (четверг)
Украина – победитель плей-офф (Бухарест, 16:00)
Нидерланды – Австрия (Амстердам, 22:00)
21.06.2021 (понедельник)
победитель плей-офф – Нидерланды (Амстердам, 19:00)
Украина – Австрия (Бухарест, 19:00)
Также на сайте УЕФА отмечается, что все изначально выбранные 12 городов-хозяев подтвердили свои намерения принять матчи летом следующего года.
🗓️ 11 June – 11 July 2021
#EURO2020 pic.twitter.com/8qizi5DnEK
— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 17, 2020
Матчи Евро-2020, который сохранит название, состоятся с 11 июня по 11 июля в 12 городах: Амстердам, Баку, Бильбао, Будапешт, Бухарест, Глазго, Дублин, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Санкт-Петербург. Финал пройдет в столице Великобритании.
- Стало известно, где и когда будет доиграна Лига Чемпионов УЕФА, розыгрыш которой был приостановлен из-за пандемии коронавируса.