Европейская комиссия предложила план восстановления на сумму 750 миллиардов евро на восстановление после кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Об этом говорится на официальном сайте Европейской комиссии.

“Для обеспечения того, чтобы восстановление было устойчивым, равномерным, инклюзивным и справедливым для всех государств-членов, Европейская комиссия предлагает создать новый инструмент восстановления”, – сказано в сообщении.

Этот инструмент, наряду с «целевым усилением долгосрочного бюджета ЕС на 2021–2027 годы, увеличит бюджет ЕС до 1,85 трлн евро.

“Это дополнительное финансирование будет направляться через программы ЕС и погашаться в течение длительного периода времени в рамках будущих бюджетов ЕС – не ранее 2028 года и не после 2058 года”, – сказано в заявлении.