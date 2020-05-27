Об этом говорится на официальном сайте Европейской комиссии.
“Для обеспечения того, чтобы восстановление было устойчивым, равномерным, инклюзивным и справедливым для всех государств-членов, Европейская комиссия предлагает создать новый инструмент восстановления”, – сказано в сообщении.
Этот инструмент, наряду с «целевым усилением долгосрочного бюджета ЕС на 2021–2027 годы, увеличит бюджет ЕС до 1,85 трлн евро.
“Это дополнительное финансирование будет направляться через программы ЕС и погашаться в течение длительного периода времени в рамках будущих бюджетов ЕС – не ранее 2028 года и не после 2058 года”, – сказано в заявлении.
- Еврокомиссар по вопросам правосудия Дидье Рейндерс заявил, что Еврокомиссия, Европейский парламент и Совет ЕС должны наладить сотрудничество по разработке мер противостояния фейковым новостям.