Европол взломал зашифрованную телефонную сеть EncroChat, которой пользовались наркоторговцы и другие преступники. Крупная операция привела к аресту более 100 человек и изъятию тонн наркотиков.

Об этом сообщили в пресс-службе Европола.

Накануне Европол и Евроюст представили отчет о проведении крупномасштабной операции, которая привела к аресту сотен людей, связанных с наркобизнесом, убийствами и торговлей оружием. Это произошло благодаря тому, что правоохранителям удалось взломать зашифрованную сеть EncroChat, через которую общались подозреваемые в преступлениях.

Что такое EncroChat?

Телефоны EncroChat снаружи выглядят как обычные смартфоны, но имеют ряд специфических характеристик, которые гарантируют его пользователю абсолютную анонимность и конфиденциальность.

В частности, эти телефоны не привязывали устройства или SIM-карты к учетным записям пользователей, чтобы гарантировать, что телефоны не будут отслеживаться.

Зашифрован был интерфейс устройства. На нем двойная операционная система — Android и специальная зашифрованная. В телефоне нет камеры, микрофона, GPS-трекера и USB-порта.

Устройство также имело ряд функций, способствующих обеспечению “безнаказанности” пользователя. Например, с помощью специального кода владелец мог удалить все данные с устройства. Добиться очистки данных можно и путем многократного неправильного ввода пароля на телефоне.

Эти функции разработаны специально для того, чтобы можно было быстро удалить компрометирующие сообщения, например, во время ареста полицией.

Кроме того, служба поддержки EncroChat также обеспечивала возможность быстрого удаления данных. Подписка на услуги круглосуточной поддержки обходилась в 1,5 тысячи евро за полгода. Стоимость самого устройства — около 1 тысяч евро. Их приобрели около 60 тысяч пользователей по всеми миру.

Особую активность таких устройств правоохранители отмечали в странах-центрах по изготовлению наркотиков (кокаин и каннабис), местах торговли ими и в центрах по отмыванию денег.

По состоянию на начало 2020 года EncroChat был одним из крупнейших провайдеров шифрованной цифровой связи с очень высокой долей пользователей, которые могут заниматься преступной деятельностью.

Как удалось ликвидировать EncroChat?

Правоохранители начали расследовать информацию о защищенной связи EncroChat в 2017 году. Такие телефоны регулярно обнаруживались французскими правоохранителями во время проведения операций против организованных преступных групп. В 2018 году к расследованию привлекли Европол и коллег из Нидерландов.

В конце концов совместными усилиями у правоохранителей получилось взломать сеть и получить доступ к переписке пользователей. За последние месяцы правоохранители перехватили миллионы сообщений, которыми обменивались злоумышленники для планирования серьезных преступлений.

“Эта информация имела отношение к большому количеству уже начатых уголовных расследований, это помогло сорвать преступления, такие как насильственные нападения, коррупция, покушения на убийство, крупномасштабная перевозка наркотиков”, — заявили в Европоле.

Долгое время пользователи не знали, что сообщения читаются правоохранителями. Перехват сообщений EncroChat закончился только 13 июня 2020 года. Тогда в компании поняли, что в платформу проникли государственные органы, EncroChat отправил всем своим пользователям предупреждение с рекомендацией немедленно выбросить телефоны. Так работа системы были остановлена.

За то время, что осуществлялся перехват сообщений, правоохранителям удалось собрать достаточно информации, чтобы вычислить более сотни преступников.

В Европоле отмечают, что большинство подозреваемых находились в странах, которые не участвовали в расследовании, как Великобритании, Швеции и Норвегии. Задержанные подозреваются в причастности к международной торговле наркотиками и преступной деятельности, связанной с насилием.

“Расследование до настоящего времени привело к аресту более 100 подозреваемых, изъятию наркотиков (более 8 тонн кокаина и 1,2 тонн метамфетамина), ликвидации 19 лабораторий по производству синтетических наркотиков, изъятию десятков единиц огнестрельного оружие, дорогие часы и 25 автомобилей, включая автомобили со скрытыми отсеками, и почти 20 миллионов евро наличными. Ожидается, что информация будет предоставлена ​​в более чем 300 расследованиях. В ряде случаев в последующий период, скорее всего, последуют новые аресты”, — подытожили в Европоле.