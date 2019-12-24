Об этом сообщили в пресс-службе фракции.
“Фракция “Европейской Солидарности” подаст изменения в только что подписанный Владимиром Зеленским Закон “О внесении изменений в Закон Украины “О Государственном бюро расследований”, которые приведут его в соответствие с Конституцией Украины. … Фракция на днях зарегистрирует соответствующий законопроект и будет настойчиво добиваться его принятия”, — говорится в сообщении.
Во фракции выразили мнение, что Президенту Зеленскому стоило ветировать закон, однако он не сделал этого с целью “преследования своих оппонентов”.
“Если исходить из буквы и духа закона, Владимир Зеленский должен ветировать инициированный им же закон и самостоятельно предложить депутатам формулу его приведения в соответствие с Конституцией. Но из очевидной логики политического преследования своих оппонентов — он подписал этот заведомо антиконституционный документ”, — подчеркнули во фракции.
Напомним, 10 сентября Президент Украины Владимир Зеленский внес в Парламент законопроект, которым предложил перезапуск Госбюро расследований.
- 3 декабря Верховная Рада Украины поддержала законопроект во втором чтении и в целом.
- 24 декабря закон был подписан Главой Государства.