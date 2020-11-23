Разоблачитель сообщил об особом инструменте Centra, с помощью которого Facebook якобы без ведома пользователей отслеживает их активность за пределами соцсети.

Об этом сообщает портал Washington Examiner.

Как известно, Facebook, как и другие социальные сети, годами отслеживает данные пользователей. Гендиректор компании Марк Цукерберг неоднократно выступал в Конгрессе, чтобы доложить об использовании данных пользователей и прояснить определенные противоречивые моменты.

Накануне стало известно, что для отслеживания данных компания использует специальный инструмент под названием Centra.

18 ноября состоялся первый допрос Цукерберга касательно этого инструмента. Он был сосредоточен на том, как это могло быть использовано для воздействия на избирателей, которые должны выбрать между Дональдом Трампом и Джо Байденом на недавних выборах президента США.

Что сейчас известно о Centra?

О существовании Centra стало известно от неназванного разоблачителя. Сенатор от штата Миссури Джош Хоули сообщал со ссылкой на разоблачителя, что Facebook якобы использует две внутренние платформы. Одна из них, Centra, якобы нужна для отслеживания активности пользователей в Facebook и за пределами соцсети.

“Centra — это инструмент, который Facebook использует для отслеживания своих пользователей не только в Facebook, но и во всем Интернете. Centra отслеживает различные профили, которые посещает пользователь, входящие сообщения, связанные аккаунты, страницы с кнопками Facebook, которые они посещают в Интернете. Centra также использует поведенческие данные для мониторинга учетных записей пользователей, даже если эти учетные записи зарегистрированы под другими именами”, — заявил Хоули.

Сенатор также продемонстрировал, как, вероятно, выглядит интерфейс Centra:

На скриншоте с якобы интерфейсом Centra можно увидеть, что Facebook может отслеживать, какие профили связаны с устройством, которым пользуетесь владелец аккаунта, даже если между учетными записями нет других связей.

Также Хоули рассказал, что Цукерберг под присягой подтвердил, что Facebook имеет инструменты для отслеживания своих пользователей в Интернете на различных платформах и через различные учетные записи без их ведома. Но он отметил, что не помнит названия Centra.

Во время допроса Цукерберга также спрашивали о том, отслеживались с помощью Centra некоторые связанные учетные записи с целью их блокирования, и сколько пользователей в США были проанализированы этим инструментом. Однако гендиректор компании также не дал ответа.

“Я не знаю, потому что я действительно не знаком с названием этого инструмента. Я уверен, что у нас есть инструменты, которые помогают нам работать с нашей платформой и целостностью сообщества, но я не знаком с этим названием”, — сказал Цукерберг .

Между тем среди сторонников консервативных политических взглядов распространяется мнение, что инструмент использовали для цензуры политического контента.