Пользователи из Великобритании требуют от компании Facebook выплату компенсации из-за скандала с Cambridge Analytica.

Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.

Иск против компании подала инициативная группа Facebook You Owe Us. Она требует наказания для компании за злоупотребления информацией почти одного миллиона пользователей в Англии и Уэльсе.

Представитель истца по делу Элвин Карпио заявил, что люди, которые используют Facebook, ожидают, что их персональные данные используются ответственно, прозрачно и законно, однако компания не делает достаточно для защиты персональной информации.

“Мы считаем, что Facebook нарушил закон, когда ему не удалось защитить нашу личную информацию от злоупотреблений. Заплатить штраф в размере 0,01% от ежегодного дохода — это карманные расходы для Facebook, это явно такое наказание, которое не соответствует преступлению. Извинения за нарушение закона недостаточно”, — сказал Карпио.

По мнению представителя, Facebook должен выплатить компенсацию и быть честным и ответственным перед пользователями.

Известно, что истец по делу против Facebook будет утверждать, что, передавая данные без согласия, фирма не выполнила своих юридических обязательств в соответствии с Законом о защите данных 1998 года.

Реакция Facebook

В компании уверяют, что пока не получили никаких документов по этому делу.

“Мы не получили никаких документов по этому иску. Расследование Управлением информации по этим вопросам, которое включало изъятие и изучение серверов Cambridge Analytica, не выявило доказательств передачи любых данных пользователей Великобритании или ЕС доктором Коганом в Cambridge Analytica”, — сообщил представитель компании Facebook.

Дело Cambridge Analytica

Сambridge Analytica — это частная английская компания, которая использует технологии глубинного анализа данных (в частности, данных соцсетей) для разработки стратегической коммуникации в ходе избирательных кампаний в Интернете.

В 2016 году компания участвовала в избирательной кампании Дональда Трампа и в кампании Brexit. Роль Cambridge Analytica в этих кампаниях была противоречивой и является предметом уголовных расследований в обоих странах.

Весной 2018 сразу несколько изданий сообщили о возможных злоупотреблениях Cambridge Analytica в результате использования компанией личной информации. В частности, компания якобы получила от Facebook без разрешения пользователей их информацию, утверждая, что собирает ее с академической целью.

При этом журналистами была обнаружена связь между Cambridge Analytica, Facebook и членами команды новоизбранного президента США Дональда Трампа.

Впоследствии правоохранители Великобритании обвинили компанию в том, что она вмешивалась в выборы по всему миру, воруя в соцсетях персональные данные потенциальных избирателей и манипулируя их мнением с помощью информационных технологий. Значительная часть данных была получена Cambridge Analitica от компании Facebook.

Facebook запретил Cambridge Analytica использовать информацию из своей платформы, заявив, что действия со стороны СА были обманом.

Расследование инцидента привело к падению акций Facebook на 4.4%. Также был отстранен от работы глава компании Cambridge Analytica.

В октябре 2018 власти Великобритании оштрафовали компанию Facebook на максимальную сумму (644 тыс. долларов) за утечку личных данных пользователей и некорректное поведение во время скандала с компанией Cambridge Analytica.