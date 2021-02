Об этом пишет The Verge.

Это последняя попытка компании развенчать ложь и мифы о климатическом кризисе. Она последовала за критикой со стороны законодателей и ученых, обеспокоенных тем, что корпорация допускает распространение ложной информации на своей платформе.

На данный момент ярлыки будут отображаться только в сообщениях пользователей из Великобритании, но компания планирует запустить эту функцию и в других странах в ближайшее время.

Facebook представил свой “Информационный центр науки о климате” в США, Германии, Великобритании и Франции еще в сентябре. Теперь соцсеть также расширяет эту страницу, чтобы включить новую информацию.

Стратегия компании по борьбе с дезинформацией о климате аналогична тому, что она делает в отношении COVID-19. Facebook начал размещать проверенную информацию о новом коронавирусе в верхней части своей новостной ленты в марте прошлого года.

В прошлом году на Facebook оказывалось сильное давление, чтобы он лучше проверял сообщения об изменении климата и не допускал распространения вводящего в заблуждение контента. Новые лейблы кажутся одним из способов ответить на призывы к корпорации принять дополнительные меры.

Все началось в августе 2019 года – после того, как Facebook отменил решение своих фактчекеров оценить статью как ложную из-за включения неточной информации и тщательно подобранных данных об изменении климата. В результате E&E News сообщили, что Facebook создал своего рода лазейку, которая освободила статьи с мнениями от проверки фактов. Как сообщили представители компании The Verge и The New York Times, это было частью политики соцсети.

От руководителей Facebook начали требовать ответить на вопросы о политике проверки фактов. В письме компании, которое опубликовало издание The Verge в прошлом году, утверждалось, что “контент с четким мнением” обычно не подлежал проверке фактов на их платформе. Кроме того, по словам представителей компании, фактчеку не подлежали и посты политиков.

В Facebook пока не уточнили, как будут решать, какие посты должны сопровождаться соответствующими ярлыками.