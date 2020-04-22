Компания Facebook согласилась вводить ограничения на контент во Вьетнаме, чтобы сохранить свое присутствие в Азии.

Об этом сообщает международное информационное агентство Reuters.

Сообщается, что в компании согласились на эти меры после того, как в начале года Власти Вьетнама отключили серверы, до тех пор, пока решение не было принято в соответствии с местным законодательством.

В частности, власти Вьетнама требовали повысить цензуру “антигосударственных” сообщений для местных пользователей.

Серверы Facebook были отключены местными государственными телекоммуникационными компаниями на семь недель.

“Мы считаем, что были предприняты действия, чтобы оказать на нас существенное давление и повысить наше соответствие правительственным распоряжениям об удалении контента”, – сказал Reuters источник в Facebook.

Министерство иностранных дел Вьетнама не комментирует ситуацию.

В то же время, в правозащитной организации Amnesty International призвали Facebook немедленно отменить такое решение и не создавать опасный прецедент, когда правительства во всем мире видят, что Facebook может быть использован для ограничения прав и свобод.

Отметим, во Вьетнаме, несмотря на масштабные экономические реформы и растущую открытость к социальным изменениям, правящая Коммунистическая партия сохраняет жесткий контроль над СМИ и не терпит мало инакомыслия. Вьетнам занимая 175-е место из 180 стран по индексу свободы прессы “Репортеры без границ”.