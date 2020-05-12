Об этом сообщает издание TechCrunch.
В частности, в Facebook появился новый раздел Businesses Nearby, который позволяет увидеть публикации компаний, нуждающихся в поддержке. Пользователь может настроить радиус (от 2 до 800 километров) расположения фирм, отправить сообщение или оформить доставку.
Instagram, в свою очередь, запустил новый стикер для сторис “Support small business”(Поддержим малый бизнес). С помощью него пользователи сервиса могут упомянуть аккаунты компаний и сделать возможным их предварительный просмотр.
Фотографии и видео пользователей, отмеченные новым стикером, попадают в общую подборку сторис.
- Видеохостинг YouTube и социальная сеть Facebook проведут онлайн-выпускные для школьников и студентов, которые вынуждены находиться дома на карантине.