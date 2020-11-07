Об этом говорится в отчете соцсети за октябрь.
“Мы удалили 46 аккаунтов Facebook, 44 страницы, одну группу и три аккаунта Instagram, связанных с PR-фирмой MAS в Украине и лицами, связанными с кампанией Юлии Тимошенко и политической партией “Батькивщина”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что деятельность “ботоферм” была направлена на внутреннюю политику Украины. Их обнаружили благодаря программе соцсети по выявлению “неаутентичного поведения”, то есть владельцы аккаунтов выдавали себя за других лиц.
- Ранее во время прямого эфира в Facebook на странице главы Госгеокадастра Украины Романа Лещенко произошел казус – сломалась ботоферма.