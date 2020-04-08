Об этом пишет The Verge.

Отмечается, что приложение предназначено для общения только между двумя людьми, что позволяет создать “интимное пространство для влюбленных”.

Используя приложение, можно поделиться настроением, обменяться музыкой, создать цифровой фотоальбом, а также записать аудиосообщение.

Tuned доступен бесплатно, но на данный момент только для iOS. Для регистрации в нем аккаунт в Facebook не нужен, однако данные пользователей регулируются пользовательским соглашением компании, то есть их могут использовать для таргетинга рекламы.