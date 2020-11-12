39-летний Кори Адам, политический комик из Миннеаполиса, на прошлой неделе резко сменил социальные сети, в которых читает новости и делает публикации. Это произошло после того, Twitter и Facebook добавляли ярлыки к сообщениям Трампа и других республиканцев, которые ложно утверждали, что он победил на выборах. А некоторые твиты Трампа вообще были полностью скрыты.

Об этом пишет издание The New York Times.

Адаму показалось, что Twitter и Facebook предвзято относятся к консервативным голосам. Поэтому он решил перейти на Parler, служба микроблогов, которой он использовал время от времени в течение года.

“Facebook начал отключать, удалять и маркировать каждый консервативный политический пост в моей ленте. Если вы собираетесь что-то делать, вы должны быть справедливыми по отношению к обеим сторонам. Вы не можете просто выбрать одну сторону для продвижения”, – сказал Адам.

Адам был одним из миллионов людей, которые покинули Facebook и Twitter после выборов.

Марк Левин, крайне правый радиоведущий с миллионами слушателей, в своем шоу заявил, что технологические и медиа-компании не представляют консервативную точку зрения. Мария Бартиромо, ведущая Fox Business, также выразила недовольство Twitter и заявила, что он блокирует заявления консерваторов.

Но Левин, Бартиромо и другие не остановились на своих заявлениях. Они перенаправили своих подписчиков в другие приложения для социальных сетей и новостные сайты, которые позиционировали себя как альтернативу Facebook и Twitter. Например, Parler, приложение, похожее на Twitter, которое описывает себя как “лучшую в мире социальную сеть, посвященную свободе слова”. Приложение для СМИ правого толка Newsmax и другие социальные сайты, такие как MeWe и Rumble, которые благосклонны к консерваторам.

За выходные Parler занял первое место в App Store от Apple по загрузкам. По состоянию на понедельник у него было восемь миллионов скачиваний, что почти вдвое больше, чем на прошлой неделе. По прогнозам Rumble, в этом месяце видео на его сайте будут смотреть от 75 до 90 миллионов человек, по сравнению с 60,5 миллионами в прошлом месяце. Newsmax сообщил, что более 3 миллионов человек смотрели их репортажи в ночь выборов, и что его приложение недавно вошло в десятку лучших ежедневных приложений, загружаемых из Apple App Store.

Хотя сайты социальных сетей, предназначенные для консерваторов, существуют уже много лет, они часто изо всех сил пытаются завоевать популярность.

Шеннон МакГрегор, профессор Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл и старший научный сотрудник Центра информации и технологий сказала, что скептически относится к тому, что любая миграция в соцсетях приведет к постоянному уходу из Facebook и Twitter. “Если не с кем спорить, нет вездесущих журналистов или средств массовой информации, на которые можно было бы отреагировать, как долго это продлится?” – сказала она.

Facebook и Twitter отрицают цензуру консерваторов и обычно указывают на свои условия, когда учетная запись нарушает правила.

На следующей неделе генеральный директор Twitter Джек Дорси и главный исполнительный директор Facebook Марк Цукерберг должны дать показания на слушаниях в Конгрессе по поводу статьи New York Post, в которой критиковался Хантер Байден, сын Джозефа Байдена. Слушание было созвано республиканцами, которые возмутились тому, что сайты изначально ограничивали распространение статьи.

В последние месяцы компании Facebook и Twitter активизировали свои усилия по предотвращению дезинформации о выборах. Facebook и Twitter заявили, что, среди прочего, они будут маркировать ложные сообщения. Они также сказали, что многие изменения будут временными.

На прошлой неделе после закрытия избирательных участков Facebook и Twitter начали прибегать ко многим из этих мер. Когда Трамп написал, что у него украли выборы, компании пометили его сообщения, как неправдивые. В четверг Facebook также закрыл быстрорастущую группу Facebook Stop the Steal, которая продвигала идею украденных выборов.

Это побудило таких людей, как Адам, переключиться на альтернативные приложения, такие как Parler, частично принадлежащий консервативному медийному деятелю Дэну Бонгино. Основанная в 2018 году двумя инженерами-программистами из Невады, Джоном Матце и Джаредом Томсоном, компания Parler, названная в честь французского слова, означающего “говорить”, заявила, что это платформа свободы слова с гораздо более свободными рекомендациями относительно того, что люди могут публиковать.

На Parler пользователи могут увидеть сообщения о теории заговора в поддержку Трампа, которая утверждает, что некоторые высшие демократы являются сатанинскими педофилами. Антисемитских теорий предостаточно. Дональд Трамп-младший, сенатор Тед Круз, республиканец от Техаса, и Рудольф Джулиани, личный адвокат президента Трампа, – все имеют аккаунты в Parler.

“Parler – это глоток свежего воздуха для тех, кто устал и опасается того, как к ним относятся наши конкуренты”, – говорится в заявлении Джеффри Верника, главного операционного директора Parler.