Палата представителей США проголосовала за исключение республиканской конгрессвумен из двух комитетов за ее грубые замечания до избрания в ноябре прошлого года.

Об этом сообщает BBC.

Марджори Тейлор Грин пропагандировала безосновательные теории заговора QAnon и поддерживала насилие против демократов.

Перед голосованием она заявила, что сожалеет о своих взглядах, в том числе и о жестоких стрельбах в школах.

За исключение Грин проголосовали и одиннадцать республиканцев.

Согласно голосованию, конгрессвумен, которая представляет округ на юге штата Джорджия, не сможет занять свое место в комитетах по вопросам образования и бюджета.

Это ограничило ее способность формировать политику, поскольку большинство законодательных актов проходит через комитет, прежде чем дойти до палаты. Позиции комитетов могут определять влияние отдельных законодателей на их партию.

Как на это отреагировала Марджори Тейлор Грин?

Как сообщает The Hill, Грин получила овации на закрытой встрече с членами своей партии в среду после того, как она извинилась за свои прежние взгляды и высказывания. В четверг перед голосованием конгрессвумен заявила, что сожалеет о сделанных комментариях.

В частности, она сказала, что “перестала верить” в теорию заговора QAnon где-то в 2018 году после обнаружения “дезинформации и лжи” в публикациях группы.

Также конгрессвумен заявила, что сожалеет о своих высказывания о стрельбе в школе Сэнди Хук и стрельбе в Паркленд в 2018 году. Ранее она утверждала, что эти события были фейковыми и спланированными.

“Это были слова прошлого. Эти вещи не свойственны мне”, – сказала она.

Она также добавила, что в 2018 году была разочарована и не доверяла власти. Поэтому наткнулась на теории заговора.

Однако Грин не прокомментировала серию своих более скандальных высказываний, например, о “пуле в лоб” для Нэнси Пелоси.

Что сказали демократы?

Накануне голосования Нэнси Пелоси заявила, что “глубоко обеспокоена” тем, что среди республиканцев находится “сторонник теории заговора”.

Чуй Гарсия, штат Иллинойс, сказал, что выступление Грин было “задуманным”.

“Я не слышал упреков совести и не слышал извинений. Я думаю, это позорно”, – сказал Гарсия.

Перед голосованием лидер Палаты большинства Стени Хойер заявил: “Я никогда не сталкивался с ситуацией, подобной нашей сейчас, когда член парламента делал такие мерзкие и оскорбительные заявления, занимался преследованием коллег и выразил поддержку политическому насилию”.

Джимми Гомес из Калифорнии пообещал продолжать свою работу в отношении резолюции о полном исключении Грин из Конгресса.

В соответствии с разделом пятым Конституции США, палата может исключить члена, если удастся набрать две трети голосов.

Как реагировали республиканцы?

Лидер республиканцев в палате Кевин Маккарти пообещал возмездие, когда их партия будет контролировать нижнюю палату Конгресса.

Обвиняя демократов в двойных стандартах, он сослался на фурор антисемитизма 2019 года, когда конгрессвумен штата Миннесота Ильхан Омар заявила, что американские политики поддерживали Израиль только из-за денег, а Нэнси Пелоси в том же месяце появилась с ней на обложке журнала.

В среду Маккарти осудил предыдущие высказывания Грин, но отказался ее наказывать.

Джим Джордан из Огайо пристыдил демократов за то, что они доказали необоснованные утверждения о том, что Трамп тайно планировал с Россией победу на выборах 2016 года.

“Сегодня я несколько раз слышал от демократов: теория заговора. Демократы торговали самой большой теорией заговора всех времен – российской мистификацией!”, – сказал Джордан.