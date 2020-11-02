Об этом сообщает телеканал CNN.
“ФБР Сан-Антонио осведомлено об инциденте и ведет расследование”, – сказала CNN представитель ФБР Мишель Ли.
Инцидент произошел в Техасе в пятницу, когда автобус кампании ехал из Сан-Антонио в Остин. Представитель кампании Байдена описал действия автомобилистов как попытку замедлить автобус и вытолкнуть с проезжей части. Люди преследовавшие автобус периодически выкрикивали ругательные слова в сторону людей в автобусе.
Преследователям удалось замедлить ход туристического автобуса примерно до 20 миль в час на межштатной автомагистрали.
Те, кто находились в автобусе были напуганы произошедшим, хотя никто не пострадал.
Ни Байдена, ни его напарницы, сенатора от Калифорнии Камалы Харрис, в автобусе не было.
Пассажиры автобуса позвонили в службу 911, в результате чего местные правоохранительные органы помогли автобусу добраться до пункта назначения.
Сам президент США за считанные дни до выборов опубликовал в Twitter видеоролик, на котором автобус штаба Байдена едет по шоссе в окружении пикапов и джипов с флагами кампании Трампа, и сопроводил видео коротким комментарием: “Я люблю Техас!”.
I LOVE TEXAS! pic.twitter.com/EP7P3AvE8L
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 1, 2020
Трамп позже прокомментировал поведение своих сторонников, заявив, что не увидел ничего предосудительного.
“По моему мнению, эти патриоты не сделали ничего плохого. ФБР и министерству юстиции следует расследовать поступки террористов, анархистов и агитаторов движения “Антифа”, носящихся и сжигающих наши города, в которых у власти стоят демократы”, – написал Трамп в Twitter.
- Президент США Дональд Трамп 29 октября провел предвыборный митинг в одном из колеблющихся штатов – Флориде. Но в результате жаркой погоды и длительного ожидания более 10 присутствующих госпитализировали из-за тепловых ударов.