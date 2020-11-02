Об этом сообщает телеканал CNN.

“ФБР Сан-Антонио осведомлено об инциденте и ведет расследование”, – сказала CNN представитель ФБР Мишель Ли.

Инцидент произошел в Техасе в пятницу, когда автобус кампании ехал из Сан-Антонио в Остин. Представитель кампании Байдена описал действия автомобилистов как попытку замедлить автобус и вытолкнуть с проезжей части. Люди преследовавшие автобус периодически выкрикивали ругательные слова в сторону людей в автобусе.

Преследователям удалось замедлить ход туристического автобуса примерно до 20 миль в час на межштатной автомагистрали.

Те, кто находились в автобусе были напуганы произошедшим, хотя никто не пострадал.

Ни Байдена, ни его напарницы, сенатора от Калифорнии Камалы Харрис, в автобусе не было.

Пассажиры автобуса позвонили в службу 911, в результате чего местные правоохранительные органы помогли автобусу добраться до пункта назначения.

Сам президент США за считанные дни до выборов опубликовал в Twitter видеоролик, на котором автобус штаба Байдена едет по шоссе в окружении пикапов и джипов с флагами кампании Трампа, и сопроводил видео коротким комментарием: “Я люблю Техас!”.



Трамп позже прокомментировал поведение своих сторонников, заявив, что не увидел ничего предосудительного.

“По моему мнению, эти патриоты не сделали ничего плохого. ФБР и министерству юстиции следует расследовать поступки террористов, анархистов и агитаторов движения “Антифа”, носящихся и сжигающих наши города, в которых у власти стоят демократы”, – написал Трамп в Twitter.