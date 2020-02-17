Американец похвастался фотографией с Киану Ривзом, который держит плакат в поддержку президента Дональда Трампа. Мужчина на фото оказался вовсе не актером.

Соответствующий пост некий Билл Монтэнэйри опубликовал на минувших выходных в группе сторонников президента США Дональда Трампа на грядущих выборах OperationFlagDrop.

На снимке, который опубликовал Монтэнэйри, он изображен с мужчиной, который внешне отдаленно, но напоминает известного актера Киану Ривза. Они вместе держат плакаты с предвыборными лозунгами Трампа — “Поддержим величие Америки” и “Трамп 2020”.

“На Мэриленд Байк Шоу в эти выходные с Киану. Очевидно, он тоже восстанавливает старинные байки и является сторонником Трампа!”, — прокомментировал Монтэнэйри .

Позже мужчина, видимо, осознал свою ошибку, и удалил свой пост. Однако, как известно, что попадает в Интернет, то остается в нем навсегда. Скриншот поста легко можно найти в Twitter.

В отличие от автора фото, фанаты актера отлично помнят, как Киану Ривз выглядит, и внешняя схожесть посетителя байк-шоу оказалась недостаточной, чтобы обмануть их.

Эта ситуация показалась пользователям смешной и соцсети заполонили мемы. Интернет-пользователи сравнивали мужчину на фото с дешевыми товарами и некачественными услугами, придумывали ему созвучные с именем актера прозвища (“Биану Бривз”,”Риану Кивз”, “Каноэ Ривз”, “Нео/Ноэ”) и не только.

But that's the real Keanu tho? pic.twitter.com/2YNSL87IA4 — Put Sagat in GBVS (@PigBoyLeon) February 16, 2020

Мужчину, которого Монтэнэйри спутал с героем “Матрицы”, как оказалось зовут Ник Герман. Он, также как и Билл, живет в Мэриленде и увлекается байками. Эта ситуация его не повеселила.

“Окей, это безумие. Какой-то придурок сделал мое фото в прошлые выходные на Timonium Bike Show и теперь публикует в Instagram, что встретил Киану Ривза. Господи, в самом деле? Да, это Я справа. Что не так с людьми? И он получил 250 тысяч лайков”, — прокомментировал он.