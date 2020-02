Соответствующий пост некий Билл Монтэнэйри опубликовал на минувших выходных в группе сторонников президента США Дональда Трампа на грядущих выборах OperationFlagDrop.

На снимке, который опубликовал Монтэнэйри, он изображен с мужчиной, который внешне отдаленно, но напоминает известного актера Киану Ривза. Они вместе держат плакаты с предвыборными лозунгами Трампа — “Поддержим величие Америки” и “Трамп 2020”.

Позже мужчина, видимо, осознал свою ошибку, и удалил свой пост. Однако, как известно, что попадает в Интернет, то остается в нем навсегда. Скриншот поста легко можно найти в Twitter.

В отличие от автора фото, фанаты актера отлично помнят, как Киану Ривз выглядит, и внешняя схожесть посетителя байк-шоу оказалась недостаточной, чтобы обмануть их.

Эта ситуация показалась пользователям смешной и соцсети заполонили мемы. Интернет-пользователи сравнивали мужчину на фото с дешевыми товарами и некачественными услугами, придумывали ему созвучные с именем актера прозвища (“Биану Бривз”,”Риану Кивз”, “Каноэ Ривз”, “Нео/Ноэ”) и не только.

But that's the real Keanu tho? pic.twitter.com/2YNSL87IA4

— Put Sagat in GBVS (@PigBoyLeon) February 16, 2020