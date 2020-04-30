Один из крупнейших музыкальных фестивалей Украины Atlas Weekend из-за эпидемии коронавируса перенесли на 2021 год.

Об этом сообщили организаторы фестиваля.

“Из-за неподвластных нам обстоятельств, Atlas Weekend перенесен на следующий год. В связи с пандемией COVID-19 мы не можем подвергать риску гостей команду и артистов фестиваля, проводя его этим летом”, – говорится в сообщении.

В частности, Atlas Weekend состоится 6 – 11 июля 2021.

Отмечается, что билеты, приобретенные на нынешний фестиваль, действительны на AW 2021.

Сейчас организаторы ведут переговоры со всеми артистами, чтобы уже заявлен лайнап был полностью сохранен. Также гостей ждут анонсы еще многих новых артистов, которые присоединятся к фестивалю в следующем году.