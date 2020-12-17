Об этом сообщает ФИФА в Twitter.
53-летний немец получил это признание на гала-ужине ФИФА The Best 2020.
Тренер “Ливерпуля” в борьбе за эту награду опередил соотечественника Ганса-Дитера Флика (“Бавария”) и аргентинца Марсело Бьелса (“Лидс Юнайтед”).
Лучшим тренером в женском футболе стала Сарина Вигман (сборная Нидерландов). Среди номинантов были Эмма Хейз (Англия, “Челси”) и Жан-Люк Вассе (Франция, “Лион”).
- Ранее сообщалось, что от внезапной остановки сердца в возрасте 60 лет скончался легендарный футболист Диего Марадона. #Буквы рассказывали о биографии и интересные факты о жизни одного из лучших игроков в истории футбола.