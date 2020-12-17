Об этом сообщает ФИФА в Twitter.

53-летний немец получил это признание на гала-ужине ФИФА The Best 2020.

Тренер “Ливерпуля” в борьбе за эту награду опередил соотечественника Ганса-Дитера Флика (“Бавария”) и аргентинца Марсело Бьелса (“Лидс Юнайтед”).



Лучшим тренером в женском футболе стала Сарина Вигман (сборная Нидерландов). Среди номинантов были Эмма Хейз (Англия, “Челси”) и Жан-Люк Вассе (Франция, “Лион”).