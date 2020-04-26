Мэр Днепра Борис Филатов обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой отозвать своих "псов", которые открывают бесконечные уголовные дела против мэров, местных депутатов, общественных активистов и политических оппонентов.

Об этом Филатов написал в Facebook.

“Поверьте, у меня давние мировоззренческие разногласия с мэрами Одессы и Харькова, но хотелось бы понять, а когда закончатся их бесконечные уголовные дела, которые годами переходят в наследство от одного президента к следующему? И скажите, новые “пидозры” в карантин – это разве справедливо? Поверьте, мне не нравится, что в Запорожье построили аэропорт, который конкурирует с Днепром, но когда мэра Запорожья за него преследуют – это чистое скотство. В Киеве гоняют замов Кличко, в Виннице СБУ (!) ищет в мэрии (!!) украденную соль (!!!). Или у нас уже все хорошо в стране с госбезопасностью, что надо спецслужбе солью заниматься?” – написал Филатов.

Филатов попросил президента Зеленского обратить внимание, что в Украине уголовные дела “штампуются пачками”.

“Неужели каждое утро, ваши аппаратчики не кладут вам на стол сводки о том, что в Украине уголовные дела штампуются пачками? В вашем знаменитом турборежиме. В карантин. Что та неуправляемая свора, которую вы так красиво обещали реформировать и привести в чувства, сегодня объединила против себя всех”, – написал Филатов и попросил Зеленского объявить своим “псам” карантин до конца эпидемии.

Филатов напомнил, что по всему миру в разгар эпидемии из тюрем выпускают людей, “а в Украине, наоборот, пакуют”.

“Скажите, когда уже закончатся бесконечные уголовные дела? Против мэров. Против местных депутатов. Общественных активистов. Политических оппонентов. А особенно против веселых тётенек, которые по-смешному угрожают вам в Ютубе, а по итогу, подлецы в погонах ищут у них в детских кроватях водяные пистолеты”, – сказал мэр Днепра.

Ранее мэра Покрова Александра Шаповала правоохранители задержали по подозрению в присвоении 1,3 млн бюджетных денег. По данным прокуратуры, мэр и еще ряд чиновников, вступив в предварительный сговор, присвоили бюджетные средства, предусмотренные для ремонта кровель жилых домов и учреждений образования.

За Шаповала вступился Борис Филатов.