Об этом он написала в своем Telgram-канале.

Напомним, Филатов пообещал набить *бало народному депутату от партии “Слуга народа” Александру Дубинскому. В ответ на это Дубинский написал пост, в котором обматерил Филатова и пригрозил ГБР и Нацполицией.

“Бенина говорящая жопа написала таки на меня заявление в ГБР. Теперь народный депутат Дубинский у нас потерпевший. Я очень рад тому, что смог показать всем, что никакие они не страшные. Они – жалкие ничтожества. Которые прячут свою трусость за большие деньги, охранников и депутатские мандаты. И стоит на них только рыкнуть, как они рефлекторно ссыканут в правую штанину и побегут жаловаться “дяде-милиционеру”, – написал Филатов.