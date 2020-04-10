Об этом он написала в своем Telgram-канале.
Напомним, Филатов пообещал набить *бало народному депутату от партии “Слуга народа” Александру Дубинскому. В ответ на это Дубинский написал пост, в котором обматерил Филатова и пригрозил ГБР и Нацполицией.
“Бенина говорящая жопа написала таки на меня заявление в ГБР. Теперь народный депутат Дубинский у нас потерпевший. Я очень рад тому, что смог показать всем, что никакие они не страшные. Они – жалкие ничтожества. Которые прячут свою трусость за большие деньги, охранников и депутатские мандаты. И стоит на них только рыкнуть, как они рефлекторно ссыканут в правую штанину и побегут жаловаться “дяде-милиционеру”, – написал Филатов.
- Ранее журналисты Bihus.info узнали, что народный депутат от “Слуги народа” Александр Дубинский и его семья владеют 24 квартирами и 17 автомобилями. За последние пять лет Дубинский купил 10 автомобилей, семь из которых – “Мерседесы”. Депутат объяснял свое состояние “талантом” телеведущего, стоимость имущества его семьи – около 2,5 миллиона долларов.
- “Слуга народа” Александр Дубинский обвинил журналиста Дениса Бигуса в “заказухе” в ответ на расследование о его 24 квартирах, 70 сотках земли, 2 домах и 17 автомобилях.
- Известно, что редактору CNN с его зарплатой понадобится проработать около 20 лет, чтобы достичь уровня состояния семьи Дубинского.