Об этом сообщил в Facebook шеф-редактор издания Катерина Коберник и главный редактор Глеб Гусев.

“Бабель” закрывается. Нет, не так. “Бабель” закрыт. Past Perfect, прошлое совершенное. Больше девятисот материалов. Полтора года работы. Два, если считать период, когда вынашивали и рожали”, — написал Гусев.

Также он отметил, что в течение ближайшей недели будут выходить материалы, подготовленные редакцией заранее, после чего работа будет окончательно прекращена.

“Мы не остановимся мгновенно. У издания есть некоторая инерция, мы запланировали и уже сделали несколько материалов, которые будут выходить в первых числах января”, — добавил он.

В свою очередь Коберник заявила, что причиной закрытия издания стало прекращение финансирование. В то же время она подчеркнула, что издание может продолжить работу, однако с новой командой.

“С нового года нынешнего theБабель больше не будет. Мы были онлайн год и почти четыре месяца. Еще почти год готовили запуск. Сразу отвечу на вопрос “почему?” — финансирование проекта прекратили. Почему — не знаю. Не спрашивайте в личке, мне ничего не объяснили. Будет ли на этом домене и дальше выходить контент с новой командой — не знаю. Это решат оставшиеся акционеры. Меня и Глеба в их числе не будет”, — отметила она.

Отметим, одним из инвесторов проекта был олигарх Игорь Коломойский.

“Акционеров у сайта несколько. В том числе Коломойский. У всех разная роль и вклад. Влияют они или нет – судить нужно по контенту. Главное, все в курсе. Это честно”, — сообщала Катерина Коберник в посте от 17 сентября 2018 года, посвященном запуску проекта.

Подводя итоги работы издания, Коберник заверила, что Коломойский в работу издания не вмешивался. Также она сообщила, что касательно закрытия проекта олигарх информации пока не предоставил.

“Коломойский… Он не вмешивался, ничего никогда не просил и не говорил о Бабеле. И сейчас не говорит”, — подчеркнула Коберник.