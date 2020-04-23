Рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины на уровне "B", но ухудшило прогноз по нему с "позитивного" до "стабильного". Агентство также прогнозирует, что экономика Украины упадет в 2020 году на 6,5 %.

Об этом сообщила пресс-служба агентства.

“Пересмотр прогноза Украины на “стабильный” отражает значительное влияние пандемии COVID-19 на рост и фискальные счета Украины. Повышенные макроэкономические и фискальные риски, связанные с этим беспрецедентным глобальным шоком, частично обратят вспять улучшения Украины в последние годы в плане снижения долгового бремени, нормализации перспектив роста после геополитических и экономических кризисов 2014-2015 годов и снижения волатильности роста”, – объяснили в Fitch.

Отмечается, экономика Украины сократится на 6,5 % в 2020 г. против роста на 3,2% в 2019 году.

При этом ожидается, что экономика восстановится до 3,5 % в 2021 году. Однако существуют риски, учитывая неопределенность в отношении масштабов и продолжительности вспышки коронавируса.

Кроме того, агентство ожидает, что инфляция составит в среднем 5,3 % в 2020 году и 5,9 % в 2021 году, что несколько выше прогнозного показателя в 5,0 % и 4,5 % медианы “B”, но соответствует целевым показателем инфляции Национального банка Украины.