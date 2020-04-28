Об этом сообщает журнал Forbes.

В журнале отмечают, что 42-летний исполнитель давно стремился попасть в список миллиардеров и считал, что отсутствует там из-за “преднамеренного унижения” из-за расизма.

При этом Уэст отсылал в редакцию журнала документы, подтверждающие его финансовое состояние, когда не увидел своего имени среди миллиардеров в апрельском рейтинге.

После этого специалисты Forbes изучили материалы и внесли Уэста в список миллиардеров.

Уточняется, что большую часть своего состояния исполнитель заработал благодаря своей линии одежды Yezzy, запущенной семь лет назад вместе с Adidas. Бренд был оценен в 1,26 миллиарда долларов.

Все остальные активы рэпера, по информации Forbes, стоят около 125 миллионов долларов. В частности, Уэст держит 17 миллионов наличными, 35 миллионов в акциях, владеет недвижимостью на 102 миллиона и автомобилями еще на 3,8 миллиона. Музыкальные активы исполнителя стоят 90 миллионов.