Журнал "Forbes Украина" обновил список самых богатых людей Украины. Первенство все еще держит Ринат Ахметов, а некоторые умножили свое состояние в более чем два раза.

Об этом сообщается на сайте издания.

В прошлом году в рейтинге самых богатых от “Forbes Украина” было всего 15 человек. В этом году шортлист содержит только 7 фамилий. Среди них нет “новичков”, но некоторые значительно усилил свои позиции за последний год.

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Ринат Ахметов

Самым богатым человеком снова стал Ринат Ахметов. Его состояние выросло более чем в 2 раза: до $7,6 млрд. Сейчас он занимает 331-е место в рейтинге мировых миллиардеров от Forbes.

Больше всего денег ему принесли горно-металлургическая группа компаний “Метинвест” — $3,3 млрд и энергетическая компания ДТЭК — $ 2,1 млрд.

На недвижимости он заработал $ 0,7 млрд, благодаря банку “ПУМБ” — $0,3 млрд, благодаря оператору железнодорожного подвижного состава “Лемтранс” — $ 0,3 млрд. Другие активы принесли еще $0,9 млрд.

Виктор Пинчук

Вторым в рейтинге остался Виктор Пинчук. Его состояние выросло на $ 1,4 млрд до $ 2,5 млрд. Больше всего олигарх заработал на недвижимости ($0,8 млрд). Бизнес-группа Interpipe принесла еще $0,5 млрд. Денежные и другие активы — $0,7 млрд и $0,5 млрд соответственно.

Константин Жеваго

Значительно увеличил свое состояние Константин Жеваго. Его капитал издание оценило в $2,4 млрд, что более чем в 2 раза больше, чем в прошлом году ($1,1 млрд). Это позволило ему подняться с 7 на 3 строчку рейтинга.

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Больше всего дохода принесла группа компаний Ferrexpo и фармацевтическая корпорация Arterium ($1,4 и $0,3 млрд соответственно). Денежные и другие активы принесли $0,6 и $0,1 млрд соответственно.

Игорь Коломойский

На 80% за год увеличил свое состояние Игорь Коломойский. По оценке Forbes Украина, Коломойский имеет $1,8 млрд, в связи с этим занимает 4 место в рейтинге.

Больше всего денег ему принесли нефтегазовые и металлургические активы ($0,7 и $0,4 млрд). Денежные и другие активы — по $0,2 млрд. По $0,1 млрд принесли его медиа, недвижимость и химическое предприятие “Днепроазот”.

Геннадий Боголюбов

Бизнес-партнер Коломойского отстает на $0,1 млрд. Состояние Геннадия Боголюбова за год выросло на $0,5 млрд — до $1,7 млрд.

Больше всего ему удалось заработать на нефтегазовых активах — $0,7 млрд. По $0,5 млрд принесли денежные и другие активы.

Петр Порошенко

Шестое место в рейтинге занял Петр Порошенко. За год его состояние выросло на $0,2 млрд и достигло $1,6 млрд. В прошлом году он занимал 3-е место.

Больше всего денег принесла кондитерская корпорация Roshen — $1,1 млрд. Агропромышленная компания “Укрпроминвест-Агро” принесла $0,1 млрд, денежные и другие активы — по $0,2 млрд.

Вадим Новинский

На две ступеньки поднялся и занял 7 место в рейтинге Вадим Новинский. Его состояние издание оценило в $1,4 млрд (в прошлом году было $810 млн).

Больше всего денег ему, как и Ахметову, принесла горно-металлургическая группа компаний “Метинвест” — $1,1 млрд. Нефтяная компания Enwell Energy, денежные и другие активы принесли по $0,1 млрд.

В мировом рейтинге самых богатых людей эти лица занимают 331, 1226, 1267, 1693, 1766, 1844 и 1977 места соответственно.

Полный список 100 самых богатых украинцев издание планирует опубликовать в мае 2021 года.