Константин Жеваго — нардеп 3-8 созывов, владелец группы компаний Ferrexpo AG и бенефициар банка "Финансы и кредит", объявленный Украиной в розыск — за прошлый год увеличил состояние на $1,3 млрд, став третьим самым богатым человеком страны по версии "Forbes Украина".

Об этом сообщается на сайте издания.

В июне 2020 года “Forbes Украина” оценивало состояние Жеваго в $1,1 млрд. Он занимал 7 место в рейтинге самых богатых людей страны по версии издания.

В этом году издание оценило состояние бизнесмена в $2,4 млрд. С этой суммой он занимает 3 строчку рейтинга, уступив только Ринату Ахметову (его состояние оценили в $7,6 млрд) и Виктору Пинчуку ($2,5 млрд).

Составляющие богатства Жеваго:

Ferrexpo ($1,4 млрд). Ferrexpo AG — зарегистрированная в Швейцарии группа компаний, основные активы которой — несколько производителей железной руды в Полтавской области Украины. После объявления Генпрокуратурой Украины в международный розыск Жеваго сложил полномочия гендиректора Ferrexpo, но остался ее мажоритарным владельцем и членом совета директоров.

($1,4 млрд). Ferrexpo AG — зарегистрированная в Швейцарии группа компаний, основные активы которой — несколько производителей железной руды в Полтавской области Украины. После объявления Генпрокуратурой Украины в международный розыск Жеваго сложил полномочия гендиректора Ferrexpo, но остался ее мажоритарным владельцем и членом совета директоров. Arterium ($0,3 млрд). Это фармкорпорация, созданная производителем антибиотиков “Киевмедпрепарат” и производителем лекарств на растительной основе “Галичфарм”. По информации СМИ, основным владельцем корпорации считают Жеваго, по данным открытых реестров — ТОВ “Артериум ЛТД” (основанная “ФРАНКОУМБ ВЕНЧЕРЗ ЛІМІТЕД” с лондонской регистрацией).

($0,3 млрд). Это фармкорпорация, созданная производителем антибиотиков “Киевмедпрепарат” и производителем лекарств на растительной основе “Галичфарм”. По информации СМИ, основным владельцем корпорации считают Жеваго, по данным открытых реестров — ТОВ “Артериум ЛТД” (основанная “ФРАНКОУМБ ВЕНЧЕРЗ ЛІМІТЕД” с лондонской регистрацией). Денежные средства 0,6 млрд.

0,6 млрд. Другие активы $0,1 млрд.

Напомним, в августе 2019 Государственное бюро расследований объявило о подозрении в растрате средств топменеджеров банка “Финансы и кредит”, владельцем которого был Жеваго. Впоследствии о подозрении объявили и самому Жеваго, правда, заочно.

В декабре 2019 Жеваго объявили в международный розыск и позволили арестовать.