Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) обязало автопроизводителя Ford Motors отозвать 3 млн автомобилей. Причиной стал серьезный дефект с подушками безопасности от компании Takata.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что компания отзовет автомобили моделей Ford Ranger, Fusion, Edge, Lincoln Zephyr/MKZ, Mercury Milan и Lincoln MKX 2006-2012 годов выпуска.

Эксперты зафиксировали, что подушки безопасности Takata обладают способностью внезапно разрываться. Из-за этого погибли два владельца Ford Ranger.

Также компания отзовет 5800 автомобилей Mazda 2007-2009 года выпуска, которые спроектированы на базе Ranger.

Интересно, что Ford пытался обжаловать отзыв, но NHTSA отказало. В заключении отмечается, что возник “серьезный дефект системы безопасности”, поэтому отзыва не избежать. Более того, еще 17 млн ​​автомобилей с подушками Takata находятся в обращении.

В компании Ford заявили, что согласны с решением регулятора. Они отзовут 3 млн автомобилей, 2,7 млн из которых – в США. Общая стоимость автомобилей, которые отзываются – $ 610 млн.

Напомним, что дефект подушек безопасности компании Takata обнаружили в 2008 году. Об этом компанию предупреждали еще в 2004-м, но она проигнорировала это. Дефект стал причиной отзыва более 100 млн автомобилей различных марок. От взрыва подушек безопасности Takata погибли 27 человек, а еще более 400 – получили тяжелые травмы.