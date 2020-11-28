Национальное управление безопасности движения на трассах США (NHTSA) начало официальное расследование по поводу потенциальных проблем с безопасностью у электромобилей Tesla.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Речь идет о примерно 115 тыс. автомобилей Tesla.

Расследование начато на основании 43 жалоб владельцев электромобилей, связанных с передней подвеской. Они касались неисправности рычагов левой и правой передних подвесок электрокаров.

Американский регулятор проверит на предмет дефекта автомобили Tesla Model S, выпущенные в 2015-2017 годах, и Tesla Model X (2016-2017 годов выпуска).

Согласно данным NHTSA, 32 жалобы касались поломок, которые произошли во время парковки. А остальные 11 – проблем, возникших во время движения электромобиля.

В компании Tesla не отреагировали на запрос агентства относительно комментария.

Стоит отметить, что 20 ноября против Tesla был подан коллективный иск в Окружной суд США в Калифорнии по поводу проблем с подвеской в автомобилях Model S и Model X. В нем указано, что авто имеют дефекты, которые могут привести к преждевременному выходу из строя компонентов рычагов передней и задней подвески.

В октябре стало известно, что Tesla отзовет около 30 000 автомобилей Model S и Model X в Китае из-за проблем с рычагом передней подвески (по запросу китайских регулирующих органов).