Об этом сообщается в Instagram-аккаунте соревнований.

2 августа на автодроме в Сильверстоуне прошла гонка четвертого этапа чемпионата мира Формулы-1. Ее победителем стал пилот Meercedes Льюис Хэмилтон. Вторым финишировал гонщик Red Bull Макс Ферстаппен из Нидерландов. Третьим стал пилот Ferrari Шарль Леклер из Монако.

Финн Валттери Боттас с Mercedes за два круга до финиша получил прокол и потерял место в очковой зоне. Такие же проблемы возникли и у Льюиса Хэмилтона, однако он смог с проколом доехать до финиша первым.

 

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Three drivers, three separate tyre issues 👀 . Bottas, Sainz and Hamilton all had dramatic problems at the end of the race in Silverstone! . #F1 #Formula1 #BritishGP

Допис, поширений FORMULA 1® (@f1)

 

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It took something special to bring this car over the line in P1! . #F1 #Formula1 #BritishGP @lewishamilton @mercedesamgf1

Допис, поширений FORMULA 1® (@f1)

После четырех этапов в общем зачете лидирует Хэмилтон – 88 очков. Боттас на втором месте – 58 очков.