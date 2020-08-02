Об этом сообщается в Instagram-аккаунте соревнований.
2 августа на автодроме в Сильверстоуне прошла гонка четвертого этапа чемпионата мира Формулы-1. Ее победителем стал пилот Meercedes Льюис Хэмилтон. Вторым финишировал гонщик Red Bull Макс Ферстаппен из Нидерландов. Третьим стал пилот Ferrari Шарль Леклер из Монако.
Финн Валттери Боттас с Mercedes за два круга до финиша получил прокол и потерял место в очковой зоне. Такие же проблемы возникли и у Льюиса Хэмилтона, однако он смог с проколом доехать до финиша первым.
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It took something special to bring this car over the line in P1! . #F1 #Formula1 #BritishGP @lewishamilton @mercedesamgf1
После четырех этапов в общем зачете лидирует Хэмилтон – 88 очков. Боттас на втором месте – 58 очков.
- Напомним, 14 из 20 гонщиков “Формулы-1” перед стартом на Гран-при в Шпильберге (Австрия) в воскресенье, 5 июля, встали на одно колено в знак протеста против расизма.