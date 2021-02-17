Фракция "Голоса" в Киевсовете исключила из своего состава Константина Богатова после инцидента, произошедшего в Арт-центре "Братислава" между депутатом и стендап-комиком Владом Капицей.

Об этом сообщили в пресс-службе партии.

“Константин Богатов больше не является частью нашей команды. Фракция “Голоса” в Киевсовете против любого насилия как реакции на иные культурные предпочтения или художественные вкусы и не будет толерантно относиться к таким действям”, — информирует политсила.

В то же время в “Голосе” отмечают, что Богатов останется в статусе депутата КГС. Он отказался слагать мандат после инцидента, хотя коллеги считают, что такой шаг был бы правильным.

“Мы дождемся возможности отозвать его по решению общины. Нам неприятно принимать такое решение, но, по нашему мнению, это единственный правильный выход. Мы благодарим Константина за его многолетние проекты для общины Киева и надеемся, что он делами восстановит свою репутацию”, — отметили в партии.