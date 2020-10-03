Об этом сообщила пресс-служба КИУ.

Отмечается, что в среднем в сентябре на заседаниях Рады было зарегистрировано только 235 народных депутатов, что является рекордно низким показателем. Как правило, количество депутатов, которые посещают заседания в ВР 9 созыва, больше и составляет более 300 депутатов.

Так, на протяжении работы 2 сессии Верховной Рады (сентябрь-январь) в среднем на заседаниях Рады было зарегистрировано 348 народных депутатов из 423. После начала эпидемии (март-апрель) на пленарных заседаниях было зарегистрировано в среднем 328 народных депутатов.

Самые высокие показатели посещения среди фракций ВР у депутатов “Европейской солидарности”. В среднем на заседаниях Парламента было зарегистрировано 64 % депутатов фракции.

Ниже результаты у группы “Довира” и депутатов “Слуги народа” – в среднем 59 % посещения.

У депутатов “Голоса” показатели посещения на уровне 54 %, “Оппозиционный платформы — За життя” – 46 %, ВО “Батькивщина” – 43 %, группы “За майбутне” – 40 %.

“На низкую посещаемость депутатов повлияло не только обострение пандемии коронавируса, но и начало местных выборов. В результате часть политиков находятся с избирательными турами по регионам, а не в сессионном зале Парламента. Это является традиционной проблемой для Украины, когда в результате выборов работа Парламента фактически является парализованной”, – отметил глава КИУ Алексей Кошель.