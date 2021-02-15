Об этом заявили министерство финансов Франции и Организация по борьбе с мошенничеством, сообщает Reuters.

Филиалы согласились на штрафы после того, как расследование показало, что рейтинг отелей Google может вводить в заблуждение потребителей.

В ходе проверки были собраны данные по рейтингу 7 500 гостиниц, которые были затем обработаны по специальному алгоритму. Данные Google были автоматически сверены со сведениями французской официальной классификации гостиниц службы Atout France, имеющих от 1 до 5 “звезд”.

В заявлении министерства и наблюдательного органа также говорится, что с сентября 2019 года Google внесла поправки в свою практику рейтинга отелей.

“Проведенное расследование позволило установить, что Google заменил рейтинг Atout France классификацией, сделанной по собственным критериям”, – говорится в сообщении.