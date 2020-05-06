Сенат Франции принял решение о продлении режима чрезвычайного положения до 10 июля.

Об этом сообщает французское издание Le Figaro.

Уточняется, что во французском сенате продление чрезвычайного положения поддержали 240 депутатов.

При этом окончательно документ должен быть утвержден до конца рабочей недели.

Чрезвычайное положение предусматривает некоторые новые ограничительные меры, среди которых обязательный карантин по прибытию в страну, а также внедрение “информационной системы” для отслеживания инфицированных коронавирусом и их контактов.

Также отмечается, что правительство Франции предлагало продлить режим ЧП до 24 июля.

Ранее президент Эммануель Макрон говорил, что летом 2020 года французы вряд ли смогут совершать дальние поездки за границу.

В данный момент во Франции зафиксировано 170 тысяч случаев заражения коронавирусом и больше 25 тысяч смертей от него.