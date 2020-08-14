Глава французской федерации рыболовства подал жалобу на мировой продовольственный конгломерат Nestle после того, как тысячи рыб были найдены мертвыми в реке Эне на северо-востоке Франции.

Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.

Река Эне находится неподалеку от фабрики Nestle.

Сообщается, что мор рыбы произошел из-за резкого падения уровня кислорода в воде.

Сейчас проводятся исследования образцов воды.

В заявлении местной администрации говорится, что мертвая рыба была найдена недалеко от Челленджа, в 50 км от Реймса.

“Мы подали жалобу на Nestlé France за загрязнение окружающей среды и нарушение статьи 432.2 Экологического кодекса… Все погибло в районе семи километров в длину и 30 метров в ширину”, – сказал Мишель Адам, президент Федерации рыболовства Арденны. Ущерб составляет “несколько тысяч евро”, добавил он.

“Мы уже выловили три тонны мертвой рыбы. Пострадало около 14 видов, включая охраняемые виды, такие как угри и миноги. Я работаю в федерации уже 40 лет и никогда не видел загрязнения такого масштаба”, – добавил он.

Фото: Fédération de pêche des Ardennes

Завод Nestlé в городе Челлендж, который производит сухое молоко, подтвердил в своем заявлении, что в воскресенье вечером имело место “случайное и непроизвольное переливание сточных вод биологического ила без присутствия химикатов”.

“Как только мы узнали об этом в воскресенье в 23:00 (21:00 по Гринвичу), мы немедленно остановили производство. Это произошло один раз и длилось менее трех часов”, – заявил директор завода Тони ду Рио .

«Этот разлив был разовым [и длился] менее трех часов в воскресенье вечером”, – сказал он, добавив, что деятельность на заводе была остановлена ​​на несколько дней.

С момента обнаружения мертвой рыбы волонтеры-рыбаки и пожарные работают над очисткой реки.