Врачи Французской национальнаой медицинской академии призвали пассажиров общественного транспорта избегать разговоров друг с другом или по телефону, чтобы минимизировать риск распространения коронавируса COVID-19.

Об этом пишет Reuters.

“Обязательное ношение масок в общественном транспорте, где социальное дистанцирование невозможно, должно сопровождаться одной очень простой мерой предосторожности: избегать разговоров и телефонных звонков”, – говорится в заявлении академии.

Член Академии Патрик Берче сказал в субботу в эфире BFM TV, что если бы в вагоне метро было всего три человека, проблем бы не было, но поскольку вы находитесь всего в двух сантиметрах от следующего человека, имело бы смысл не разговаривать друг с другом или по телефону.

“Это не обязательство, это рекомендация”, – сказал он.

Академия не является официальным консультативным органом. Он может отвечать на вопросы правительства, но также давать рекомендации, которые иногда идут вразрез с официальной политикой.

К примеру, недавно там раскритиковали рекомендацию французского правительства носить на публике только хирургические маски, а не маски из ткани.

“Предлагаемое ужесточение правил (в отношении масок) основано на принципе предосторожности, но не имеет научных доказательств”, – заявили в академии.

Так, врачи считают, что тканевые или самодельные маски эффективны против распространения коронавируса, если их правильно носить, и что большинство заражений происходит в ситуациях, когда люди снимают маски.