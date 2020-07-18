Расследование возможных причин пожара во французском соборе Святых Петра и Павла свидетельствует о том, что его могли поджечь.

Об этом заявил прокурор Нанта Пьер Сен, сообщает местная радиостанция France Bleu.

К такой версии склоняются по причине того, что пожар одновременно начался сразу же в трех очагах.

Один из очагов был около большого органа. Еще два очага были справа и слева от вытянутой части собора, по обеим сторонам которой установлены колонны.

Sur place, au moins six camions de pompiers sont mobilisés pour éteindre l'incendie. Le périmètre est bloqué par les forces de l'ordre. #Nantes #incendie @SDIS44 pic.twitter.com/DVx6CdVfgP — FranceBleuLoireOcéan (@bleuloireocean) July 18, 2020

Сильно пострадали фасад и витражи собора, потому ущерб от пожара будет существенный.

Прокуратура Нанта уже открыла дело о поджоге, а судебная полиция занялась расследованием.

Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на происшествие.

“После Нотр-Дама в самом сердце Нанта горит собор Святых Петра и Павла. Поддержим наших пожарных, которые рискуют ради спасения этого готического собора в городе герцогов”, – отметил Макрон.