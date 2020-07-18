Об этом заявил прокурор Нанта Пьер Сен, сообщает местная радиостанция France Bleu.

К такой версии склоняются по причине того, что пожар одновременно начался сразу же в трех очагах.

Один из очагов был около большого органа. Еще два очага были справа и слева от вытянутой части собора, по обеим сторонам которой установлены колонны.

Сильно пострадали фасад и витражи собора, потому ущерб от пожара будет существенный.

Прокуратура Нанта уже открыла дело о поджоге, а судебная полиция занялась расследованием.

Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на происшествие.

“После Нотр-Дама в самом сердце Нанта горит собор Святых Петра и Павла. Поддержим наших пожарных, которые рискуют ради спасения этого готического собора в городе герцогов”, – отметил Макрон.

  • Сегодня утром, 18 июля, в соборе Святых Петра и Павла в Нанте возник сильный пожар.