Французское правительство, согласно решению суда, должно снять запрет на религиозные собрания в течение 8 дней.

Об этом сообщается в материале французской медиакомпании France24.

В понедельник высший административный суд Франции постановил, что правительство должно отменить общий запрет на проведение собраний в местах отправления культа, введенный в рамках мер по борьбе с коронавирусом.

С жалобами обратились несколько лиц и ассоциаций, в ответ на что суд постановил, что такой запрет на свободу вероисповедания наносит “ущерб, который является серьезным и явно незаконным”.

Согласно решению суда правительство должно снять запрет в течение следующих восьми дней.