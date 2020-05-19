Об этом сообщается в материале французской медиакомпании France24.
В понедельник высший административный суд Франции постановил, что правительство должно отменить общий запрет на проведение собраний в местах отправления культа, введенный в рамках мер по борьбе с коронавирусом.
С жалобами обратились несколько лиц и ассоциаций, в ответ на что суд постановил, что такой запрет на свободу вероисповедания наносит “ущерб, который является серьезным и явно незаконным”.
Согласно решению суда правительство должно снять запрет в течение следующих восьми дней.
- Правительство Франции рассматривает три варианта возможного возвращения к режиму жесткого карантина из-за эпидемии коронавируса COVID-19.